Zonguldak'ta taşımalı eğitime kar tatili

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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