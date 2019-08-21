Zonguldak'ta sokak köpeğine işkence iddiası

21.08.2019 15:35

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, başına plastik bidon geçirilip, vücudunda sigara söndürülen sokak köpeği, ölü bulundu.

Askeritepe Mahallesi'nde bir sokak köpeği, başına bidon geçirilmiş ve üzerinde sigara söndürülmüş halde ölü bulundu. Köpeği bulan Anadolu Sokak Hayvanlarını Koruma Federasyonu Kozlu İlçe Temsilcisi Tuğba Avcı, durumu Kozlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği bulunduğu yerden alırken, Avcı, "Köpek belediye tarafından yaptırılan hayvan barınağı inşaatının yakınına bırakılmış. Köpeğin cesedini görünce çok üzüldük. Köpeğin üzerinde sigara söndürülmüş. Yasaların caydırıcılığı olmadığı için bu olayların sonu olmayacaktır. Bir an önce cezai işlem yapılabilecek yasaların çıkmasını istiyorum. İnsanların hayvanlara karşı bakış acısını ancak caydırıcı cezalarla değiştirebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA