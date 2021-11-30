Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Kentte, öğle saatlerinde, şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Bu sırada dışarıda olanlar, yürümekte güçlük çekerken, ellerindeki şemsiyelerin kontrolünü sağlamakta zorlandı. Tepebaşı Mahallesi'nde evin çatısı uçarken, kaplamalar yola düştü. Ereğli ilçesinde ise şiddetli rüzgarda sürüklenen çöp konteynerini, çevredekiler tuttu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet