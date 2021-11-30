Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
ZONGULDAK'ta şiddetli rüzgar etkili olurken, sürüklenen çöp konteynerini, çevredekiler durdurdu.
Kentte, öğle saatlerinde, şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Bu sırada dışarıda olanlar, yürümekte güçlük çekerken, ellerindeki şemsiyelerin kontrolünü sağlamakta zorlandı. Tepebaşı Mahallesi'nde evin çatısı uçarken, kaplamalar yola düştü. Ereğli ilçesinde ise şiddetli rüzgarda sürüklenen çöp konteynerini, çevredekiler tuttu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.- Zonguldak