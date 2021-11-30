Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular - Haberler
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Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

ZONGULDAK'ta şiddetli rüzgar etkili olurken, sürüklenen çöp konteynerini, çevredekiler durdurdu.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta şiddetli rüzgar etkili olurken, sürüklenen çöp konteynerini, çevredekiler durdurdu. Apartmanın çatısından uçan kaplamalar ise yola düştü.

Kentte, öğle saatlerinde, şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Bu sırada dışarıda olanlar, yürümekte güçlük çekerken, ellerindeki şemsiyelerin kontrolünü sağlamakta zorlandı. Tepebaşı Mahallesi'nde evin çatısı uçarken, kaplamalar yola düştü. Ereğli ilçesinde ise şiddetli rüzgarda sürüklenen çöp konteynerini, çevredekiler tuttu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


- Zonguldak
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; sürüklenen konteyneri böyle tuttular

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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