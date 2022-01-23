Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yoğun kar yağışının ardından bazı güzergahlarda uzun araçların geçişine izin verilmedi.

Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası ana arterlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Zonguldak-Ankara, Zonguldak-İstanbul karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor.

Öte yandan Zonguldak-İstanbul karayolu, Zonguldak- Bakacakkadı ve Devrek-Mengen güzergahı kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine kapatıldı. Bakacakkadı-Bartın, Bakacakkadı-Devrek, Gökçebey-Karabük güzergahlarında kar yağışının devam ettiği ancak trafiğin tüm araçlara açık olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri