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Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta yoğun kar yağışının ardından bazı güzergahlarda uzun araçların geçişine izin verilmedi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yoğun kar yağışının ardından bazı güzergahlarda uzun araçların geçişine izin verilmedi.

Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası ana arterlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Zonguldak-Ankara, Zonguldak-İstanbul karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor.

Öte yandan Zonguldak-İstanbul karayolu, Zonguldak- Bakacakkadı ve Devrek-Mengen güzergahı kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine kapatıldı. Bakacakkadı-Bartın, Bakacakkadı-Devrek, Gökçebey-Karabük güzergahlarında kar yağışının devam ettiği ancak trafiğin tüm araçlara açık olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bakacakkadı, Zonguldak, kar, Güncel, Haber

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