Zonguldak'ta doğal yürüyüş parkurları ilgi çekiyor

ZONGULDAK'ta baharın gelişiyle dere kenarlarındaki doğal yürüyüş parkurları, doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

ZONGULDAK'ta baharın gelişiyle dere kenarlarındaki doğal yürüyüş parkurları, doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Kentin birçok noktasında yer alan doğal yürüyüş parkurları, özellikle bahar mevsiminde doğaseverlerden ilgi görüyor. Birçok doğasever, gruplar halinde parkurlarda yürüyüşler yapıyor. Kozlu ilçesine bağlı Esenköy'de Değirmenağzı Deresi'ne giden yaklaşık 9 kilometrelik su yolu hattı da kentin ilgi çeken doğal yürüyüş parkuru konumuna geldi. Kent merkezine yakın konumdaki Değirmenağzı Deresi'ne bağlanan su yolunda yürüyüş yapanlar, küçük şelalelerin yanından zaman zaman orman içinde dik yamaçlardan iniş ve çıkışlar yaparak yürüyüş yapabiliyor. Dere çevresindeki yeşil örtü de doğaseverlere renk cümbüşü yaşatıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN