Zonguldak'ta bin 814 resen denetleme yapıldı - Haberler
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Zonguldak'ta bin 814 resen denetleme yapıldı

Zonguldak'ta bin 814 resen denetleme yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi 16 ihbarı değerlendirip bin 814 resen denetleme gerçekleştirdi.

Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi 16 ihbarı değerlendirip bin 814 resen denetleme gerçekleştirdi.

Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi il genelinde 31 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan denetim faaliyetlerini açıkladı. Buna göre 16 ihbar değerlendirildi. Bin 814 resen denetleme yapıldı. 4 işyeri/kişi birinci uyarı yapıldı. Bir kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı. Bin 246 kez izolasyon denetimi yapıldı. - ZONGULDAK

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