Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
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Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

ZONGULDAK merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 5 askeri personelin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 5 askeri personelin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 askeri personel, 2 emekli askeri personel, 1 ihraç edilmiş askeri personel ve 1 KHK ile ihraç edilmiş askeri personel olmak üzere 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah eş zamanlı olarak Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Elazığ ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemler için Zonguldak'a getirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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