Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının nüfusa göre düşünüldüğünde en fazla görüldüğü 6. il olan Zonguldak, koronavirüs kaynaklı ölümlerde ise İstanbul'u geçerek ilk sırada yer alıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artarak devam ediyor. Daha çok 30 büyükşehir odaklı alınan tüm tedbirler, vaka sayısının nüfus oranına göre fazla olduğu için Zonguldak'ı da kapsıyor. Açıklanan verilere göre Zonguldak, koronavirüs kaynaklı yaşanan ölümlerde ilk 10 şehir arasında ilk sırada bulunuyor.

TEDBİRLER, BÜYÜKŞEHİRLERDE VE ZONGULDAK'TA UYGULANIYOR

Geçtiğimiz haftalarda 30 büyükşehir ve Zonguldak şehirlerini kapsayan şehir giriş çıkışlarının kısıtlanması sonrasında, bu kentlerdeki korona vakalarının önüne geçebilmek için hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.596 bin nüfuslu Zonguldak, koronavirüs vaka sayısının fazla olması nedeniyle 30 büyükşehirle birlikte tedbirlerin uygulandığı şehirlerden biri oldu.

ÖLÜM ORANINDA BİRİNCİ SIRADA

Zonguldak'ın bu kapsama dahil edilmesi elbette boşuna değil. Kent, 81 il içinde nüfusa göre kıyaslama yapıldığında en çok vaka ve ölüm oranına ev sahipliği yapıyor. Paylaşılan bilgilere göre Zonguldak, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insanların sıralandığı ilk 10 şehir listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ölüm sayısında İstanbul'u geçen şehir, korona vaka yoğunluğunda ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından 6. sırada bulunuyor.

%60'I AKCİĞER HASTASI

Zonguldak, 1,5 kilometre karelik alanda kömür tozu püskürten 7 termik santrale sahip bir şehir. Bu nedenle kentte yaşayan insanların yüzde 60'ı akciğer hastalıklarına yakalandı. Bu durum da koronavirüsün, solunum yolu rahatsızlığı olanları daha çabuk etkilediği gerçeği ile birlikte düşünüldüğünde korkutucu bir tablo ortaya koyuyor.