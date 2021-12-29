ZONGULDAK (Habermetre) - "Zonguldak Kömür Jeoparkı Değerleri ve Önemi" Konulu Konferans, ZBEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezinde Yapıldı "Zonguldak Kömür Jeoparkı Değerleri ve Önemi" konulu konferans, ZBEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapıldı. Konferansa, Vali Mustafa Tutulmaz, konuşmacı olarak ZKJ Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, ZKJ Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç, Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Müh. Dr. Koray KOÇ ve Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu katıldı.

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