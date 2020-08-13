Ziynet Sali - Kalbim Tatilde şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ziynet Sali - Kalbim Tatilde şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

Yeni çıkardığı şarkıyla gündeme gelen Ziynet Sali'nin yeni şarkısı "Kalbim Tatilde" 'nin sözleri çok merak ediliyor. Yaklaşık 8 milyon izlenme alan ve trendlere giren Kalbim Tatilde şarkısının sözleri sizlerle...

Ziynet Sali - Kalbim Tatilde şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler
13.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:18

Youtube trend müzik kategorisinde şuanda 4. sırada yer alan Ziynet Sali'nin Kalbim Tatilde tekli şarkısının sözleri çok merak edilmektedir. Binlerce kişi tarafından beğenilen şarkının sözleri nelerdir, şarkıya katkı sağlayanlar kimlerdir tüm detayları yazalım.

KALBİM TATİLDE ŞARKI SÖZLERİ

Belki uyanırız bi sahilde

Dur konuşma uzat ellerini sakince

Anlatayım en basit tabirle

Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde

Biliyor musun

Böyle gülmezdim senden önce

Böyle doğmazdı güneş

Bitirecek tüm derdi kederimi bir bakışın

Böyle atmazdı yürek

Ah bir de dokunsan

Yangınlar az gelecek

Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye

Hoşgeldin yazıma kışıma

Kıyamam tek damla gözyaşına

Ölürüm sana bir şey olsa

Ömrümden ömür gidecek

Sanki hiç üzülmemiş

Kırılıp söylenmemiş

Sanki hiç sevmemiş gibiyim

Tatlı bir rüzgar gibi

Esersin bahar gelir

Çünkü sen cennetin dibisin

ZİYNET SALİ - KALBİM TATİLDE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Söz ve müzik kime ait : Emrah Karakuyu

Şarkı düzenlemesi : Mustafa Ceceli

Klip yönetmeni : Murad Küçük

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