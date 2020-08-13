Ziynet Sali - Kalbim Tatilde şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler Yeni çıkardığı şarkıyla gündeme gelen Ziynet Sali'nin yeni şarkısı "Kalbim Tatilde" 'nin sözleri çok merak ediliyor. Yaklaşık 8 milyon izlenme alan ve trendlere giren Kalbim Tatilde şarkısının sözleri sizlerle...

Youtube trend müzik kategorisinde şuanda 4. sırada yer alan Ziynet Sali'nin Kalbim Tatilde tekli şarkısının sözleri çok merak edilmektedir. Binlerce kişi tarafından beğenilen şarkının sözleri nelerdir, şarkıya katkı sağlayanlar kimlerdir tüm detayları yazalım. KALBİM TATİLDE ŞARKI SÖZLERİ Belki uyanırız bi sahilde Dur konuşma uzat ellerini sakince Anlatayım en basit tabirle Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde Biliyor musun Böyle gülmezdim senden önce Böyle doğmazdı güneş Bitirecek tüm derdi kederimi bir bakışın Böyle atmazdı yürek Ah bir de dokunsan Yangınlar az gelecek Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye Hoşgeldin yazıma kışıma Kıyamam tek damla gözyaşına Ölürüm sana bir şey olsa Ömrümden ömür gidecek Sanki hiç üzülmemiş Kırılıp söylenmemiş Sanki hiç sevmemiş gibiyim Tatlı bir rüzgar gibi Esersin bahar gelir Çünkü sen cennetin dibisin ZİYNET SALİ - KALBİM TATİLDE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER Söz ve müzik kime ait : Emrah Karakuyu Şarkı düzenlemesi : Mustafa Ceceli Klip yönetmeni : Murad Küçük