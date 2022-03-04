Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı - Haberler

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Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı Kocaeli'de bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İstanbul'un Pendik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.C. ve M.D. isimli şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı

Ziynet eşya ve para çalan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Hamza Emin Usta - 3. Sayfa

Türk Lirası, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Haberler

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