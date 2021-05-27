Ziya Selçuk kimdir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Ziya Selçuk'un biyografisi!

Yüksek lisansını gelişim psikolojisi alanında yapan Ziya Selçuk, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Peki Ziya Selçuk kimdir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Ziya Selçuk'un biyografisi!

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında yer alan otuz beş başlıktan birisi olan "bilim ve eğitim" başlığının görüşmelerinde Türkiye'yi temsil eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dönemde internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. İşte Ziya Selçuk'un biyografisi

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'nın Emirler köyünde doğdu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını gelişim psikolojisi alanında yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

Ziya Selçuk, TED Üniversitesi ve Maya Eğitim Kurumları'nın yanı sıra birçok özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunda yer aldı. 27 Şubat 2002 tarihinde Özel Maya Okullarını kurdu. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptı ve Millî Eğitim Bakanlığının yayınlandığı andan itibaren başarısız görülen ve uygulamaya konulmayan müfredat reformu sürecini yürüttü. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında yer alan otuz beş başlıktan birisi olan "bilim ve eğitim" başlığının görüşmelerinde Türkiye'yi temsil etti.

10 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı görevine getirildi.