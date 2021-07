Zırhlı Batman görünümü Fortnite'a geldi!

2016 yılında vizyona giren Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminde karşımıza çıkan Zırhlı Batman kostümü, nihayet Fortnite mağazasına geldi. Zırhlı Batman kostümü seti ne kadar? Detaylar haberimizde...

2016 yılında vizyona giren Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminde karşımıza çıkan Zırhlı Batman kostümü, aylarca süren söylenti ve sızıntıların ardından nihayet Fortnite mağazasına geldi.

Batman Zero, Christopher Nolan imzalı The Dark Knight Batman ve klasik Fortnite karakterleri tarzında yapılmış geleneksel Batman görümünün ardından oyuna gelen dördüncü Caped Crusader skin'i olan Zırhlı Batman, Epic ile DC Brass işbirliği içinde yazılan Batman X Fortnite: Zero Point çizgi romanı ile Fortnite'a ekleniyor.

Bu çizgi romandaki altı sayının tümü, oyundaki bazı Batman temalı kozmetikler için Fortnite kodlarını içeriyor. Altı kodu da başarıyla kullanan oyuncular, ücretsiz Zırhlı Batman görünümü ile ödüllendirilecek. Setin tamamı ise 2100 V-Bucks (16 dolar – yaklaşık 139 TL) karşılığında satılıyor.

Paketteki diğer DC karakterleri arasında Harley Quinn, yeni bir Catwoman Zero kıyafeti ve Batman'in en çetin düşmanlarından Deathstroke olarak bilinen Slade Wilson da var. Bildiğiniz gibi DC'nin Batman ile birlikte diğer büyük kahramanı Superman, Fortnite'a sezon ortasında açılacak bir Battle Pass skini olarak geldi.

Popüler figürleri oyuna dahil ederek oyuncularını memnun eden Fortnite, yakında vizyona girecek Space Jam: A New Legacy'de oynayan NBA yıldızı LeBron James'i de Battle Royale arenasına getirebilir.

Bu arada Fortnite 7. Sezon 5. Hafta mücadeleleri, 7 Haziran Çarşamba günü Türkiye Saati İle 17.00'da yayınlanacak.

