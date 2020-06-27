Ziraat Odası başkanlarından 'tütün' açıklaması
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Ziraat Odası başkanlarından 'tütün' açıklaması

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan başkanlığında toplanan ziraat odası başkanları 'tütün' konusunda açıklama yaptı.

Ziraat Odası başkanlarından 'tütün' açıklaması
27.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:36

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan başkanlığında toplanan ziraat odası başkanları 'tütün' konusunda açıklama yaptı.

Salih Şahan başkanlığında ki toplantıya Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe katıldı.

Ziraat Odası başkanları son günlerde ülke gündemini meşgul den tütün ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Adıyaman ilinin ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olan tütün konusunda iktidar ve muhalefet partisi temsilcileri açıklama üstüne açıklama yaptıklarını dile getiren Salih Şahan, "Konunun direk muhatabı olan çiftçi kuruluşu olan bizler süreci başından beri takip ediyoruz. İktidar partisi tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda tütünün ilk defa satışının önünü açılacağını göreceğiz.

Kendimizi bildiğimiz günden beri tütün için 'kaçak' ibaresinin olduğunu hepimiz biliyoruz. İdare edilerek halkımız geçimini bir şekilde sağlıyordu. İnanıyorum ki yapılan kanuni düzenleme ile birlikte tütün üreticilerimiz tütünlerini resmi yollarla kooperatifler aracılığıyla satabileceklerdir.

Ziraat odaları olarak gayemiz ve amacımız ilimizin ekonomisinin canlılığını koruması, Devletimizin de vergisini almasıdır.

Ziraat odaları olarak yıllardır, 'tütünümüzü kayıt altına alın, bizde rahat edelim, Devletimizde vergisini alsın' diyorduk. Bugün bu durumun gerçekleştiğini görüyoruz.

Tütün'ün önü 2008 yılında AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yoğun girişimleri sonucu 50 kilograma kadar önü açılmış ve o günden sonra tütünümüz gittikçe geniş alanlara açılmıştır. Çelikhan ve dağ köylerimiz başta olmak üzere tüm Adıyaman'ı yakından ilgilendiren bu duruma çare aralanmış ve bir çözüm yolu aralanmıştır.

Kooperatif yönetmenliğinin yayınlanmasını beklediğimiz bu günlerde, yönetmenliğin de istediğimiz gibi yayınlanması durumunda Adıyamanlı üreticilerimiz rahat nefes alacaklardır.

Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği merkezlerde tütün üreticilerinin bir araya gelerek kurdukları kooperatiflerce üretilen tütün mamullerinin satılması şeklinde yönetmenlikte yer alması çiftçilerimiz için daha iyi olacaktır. Türkiye de üretilen sigaralarda daha önce yüzde 10, Türk tütünü katılıyordu bu oranı yüzde 30 çıkarmaları çiftçimiz ve ülke ekonomisine büyük katma değer sağlayacaktır.

Bu konuda emek veren başta AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın, olmak üzere milletvekillerimiz Yakup Taş, İbrahim Halil Fırat ve Fatih Toprak'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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