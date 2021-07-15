Zincirleme kazada ölen astsubayın cenazesi, Isparta'ya gönderildi (2)
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Zincirleme kazada ölen astsubayın cenazesi, Isparta'ya gönderildi (2)

Zincirleme kazada ölen astsubayın cenazesi, Isparta'ya gönderildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİAfyonkarahisar'da zincirleme kazada yaşamını yitiren İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Şaban Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca beldesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da zincirleme kazada yaşamını yitiren İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Şaban Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca beldesine getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından Korkmaz, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

EŞİNİN YANINA GİDERKEN KAZA OLMUŞÖte yandan eşi Isparta Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Şaban Korkmaz'ın, ailesini görmek için kente geldiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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Zincirleme kazada ölen astsubayın cenazesi, Isparta'ya gönderildi (2) - Haberler
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