Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada!
Güney Kore'de meydana gelen zincirleme kazada bir vatandaşın şans eseri hayatta kaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
02.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:54
Güney Kore'de zincirleme kazanın ortasında kalan adam ezilmekten son anda kurtuldu. O korkunç dakikalar kameralara saniye saniye yansıdı.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Olayın kahramanı için "Hayattaki bütün şanslarını aynı anda kullandı" yorumları yapıldı.
Haber Videosu: Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada!