Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada!
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Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada!

Güney Kore'de meydana gelen zincirleme kazada bir vatandaşın şans eseri hayatta kaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

02.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:54
Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada!

'de zincirleme kazanın ortasında kalan adam ezilmekten son anda kurtuldu. O korkunç dakikalar kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Olayın kahramanı için "Hayattaki bütün şanslarını aynı anda kullandı" yorumları yapıldı.


Haber Videosu: Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada!
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