Zincir marketler hangileridir? Türkiye'deki zincir marketler nelerdir? Kaç tane zincir market var? Zincir market ne demek? - Haberler
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Zincir marketler hangileridir? Türkiye'deki zincir marketler nelerdir? Kaç tane zincir market var? Zincir market ne demek?

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Zincir marketler hangileridir? Türkiye'deki zincir marketler nelerdir? Kaç tane zincir market var? Zincir market ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlerle ilgili yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar Zincir marketler hangileridir? Türkiye'deki zincir marketler nelerdir? Kaç tane zincir market var? Zincir market ne demek? merak etti. Peki, ülkemizde kaç tane zincir market vardır? Zincir marketler hangileridir? Zincir marketlerin isimleri nelerdir?

Gündemde yer alan konuların başında Zincir marketler geliyor. Zincir marketler nelerdir, isimleri nedir araştırılıyor. Peki, Zincir marketler hangileridir? Türkiye'deki zincir marketler nelerdir? Kaç tane zincir market var? Zincir market ne demek? İşte bilgiler...

ZİNCİR MARKET NE DEMEK?

Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları zincir market/mağaza olarak değerlendirilmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ZİNCİR MARKETLER HANGİLERİ?

Ülkemizdeki zincir marketlerden bazıları şu şekilde:

  • - Migros
  • - CarrefourSA
  • - A101
  • - Şok
  • - BİM
  • - Hakmar
  • - Makro Market
  • - Ekomini
  • - UCZ
  • - Happy Center
  • - Kim

gibi marketler zincir market olarak bilinmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Zincir marketler hangileridir? Türkiye'deki zincir marketler nelerdir? Kaç tane zincir market var? Zincir market ne demek? - Haberler
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