Zimmetine para geçiren icra müdürü tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra dairesi müdürü tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra dairesi müdürü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İznik Asliye Hukuk Hakimliği tarafından yapılan inceleme sonrasında İznik İcra Dairesinde yaklaşık 3 yıldır müdür olarak görev yapan 37 yaşındaki Zübeyde Ateşçi'nin 210 bin lirayı usulsüz olarak başka hesaplara aktardığını tespit etti. Cuma günü gözaltına alınan İznik İcra Müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İcra müdürünün ifadesinde "mecbur kaldığım için bunu yaptım" dediği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı