Zeytinliklere 7 gün 24 saat drone koruması - Haberler
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Zeytinliklere 7 gün 24 saat drone koruması

Zeytinliklere 7 gün 24 saat drone koruması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkekir'in Edremit Körfezi'nde hasat mevsimi ile artan zeytin hırsızlığını önlemek için jandarma drone destekli devriyeler ile 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Balıkekir'in Edremit Körfezi'nde hasat mevsimi ile artan zeytin hırsızlığını önlemek için jandarma drone destekli devriyeler ile 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Bölgede jandarma bünyesinde hizmet veren drone timleri zeytinlik bölgelerde drone ile kontrol görevi yaparken olumsuz ve şüpheli hareketler yer devriyelerine bildirilerek anında müdahale ediliyor. Özel donanımlı ve bir çok hava şartında 24 saat görev yapan droneler ile donatılan jandarma devriyelerine ayrıca komando timleri de destek veriyor. Özellikle zeytinlik alanlara ve zeytin depolaması yapılan alanlarda hizmet veren timler giriş ve çıkışları kayıt altına alıyorlar. - BALIKESİR

Zeytinliklere 7 gün 24 saat drone koruması

Zeytinliklere 7 gün 24 saat drone koruması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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