Zeytinburnu'nun 'Yeni Okulları' eğitime hazırlanıyor
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Zeytinburnu'nun 'Yeni Okulları' eğitime hazırlanıyor

Zeytinburnu'nun 'Yeni Okulları' eğitime hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda yapımı tamamlanan Ayhan Şahenk Ortaokulu, Fatma Süslügil İlkokulu ve Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanıyor.

Zeytinburnu'nda yapımı tamamlanan Ayhan Şahenk Ortaokulu, Fatma Süslügil İlkokulu ve Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanıyor.

Zeytinburnu 2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılına yeni okullarıyla birlikte giriyor. İstanbul Valiliği'nin destekleriyle inşası tamamlanan Ayhan Şahenk Ortaokulu, Fatma Süslügil İlkokulu ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaptırılan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde eğitimler başlıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, tamamlanan okullara birlikte bir ziyarette bulundular. Okulların yapımında desteklerini esirgemeyen İstanbul Valiliği'ne teşekkürlerini sunan Başkan Arısoy, "Okullarımız gerçekten çok güzel oldular. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlar. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ayrıca Ayhan Şahenk Ortaokulu ve Fatma Süslügil İlkokulu'nun inşasında desteklerini ilçemizden esirgemeyen İstanbul Valiliği'mize ve Sayın Vali'mize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Eğitime uygun modern ve ferah okullar

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 7 bin 720 metrekare alan üzerine inşa edilen Fatma Süslügil İlköğretim Okulu ve Ayhan Şahenk Ortaokulu, eğitime uygun modern ve ferah mimarisi ile dikkat çekiyor. 51 adet derslik ve 3 adet ana sınıfından oluşan yapıda; 2 adet kütüphane, 2 adet yemekhane, 1 adet spor salonu, 2 adet konferans salonu yer alıyor. 1.920 öğrenci kapasiteli okul yaklaşık 20 bin metrekarelik alana sahip.

Kazlıçeşme Mahallesi'nde yer alan Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ise; 13 bin metrekarelik alan üzerine, 23 bin metrekare olarak inşa edildi. 43 adet yurt odası bulunan yatılı okulda 127 yatak kapasitesi bulunuyor. 48 derslikli Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde; 424 kişi kapasiteli yemekhane, 570 kişilik konferans salonu, revir, kütüphane, görsel sanatlar atölyesi, anaokulu, laboratuvar, müzik atölyesi, mescit, bilgisayar, etüt, dinlenme, hobi, grup rehberlik ve beden eğitimi odaları mevcut. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nun 'Yeni Okulları' eğitime hazırlanıyor
Zeytinburnu'nun 'Yeni Okulları' eğitime hazırlanıyor
Zeytinburnu'nun 'Yeni Okulları' eğitime hazırlanıyor
Zeytinburnu'nun 'Yeni Okulları' eğitime hazırlanıyor
Zeytinburnu'nun 'Yeni Okulları' eğitime hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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