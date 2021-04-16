Zeytinburnu Belediyesi'nden 'Şehrin Kitabı'
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Zeytinburnu Belediyesi'nden 'Şehrin Kitabı'

Zeytinburnu Belediyesi'nden 'Şehrin Kitabı'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Şair Cahit Koytak'ın şiir çalışmalarının yer aldığı 400 sayfalık 'Şehrin Kitabı' Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat tarafından yayınlandı.

Şair Cahit Koytak'ın şiir çalışmalarının yer aldığı 400 sayfalık 'Şehrin Kitabı' Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat tarafından yayınlandı. 7 bölüm ve 400 sayfadan oluşan kitapta, şairin farklı zamanlarda yazılan yaklaşık 200 şiirine yer verildi.

Yazı hayatına uzun yıllar önce Diriliş Dergisi'nde yayınlanan ilk şiirleriyle başlayan Cahit Koytak'ın çalışmaları farklı dergilerde de yayınlandı. Şairliğinin yanı sıra İngilizce ve Fransızcadan önemli çevirileri bulunan Koytak, 1988 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Yılın Mütercimi" seçildi. 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Özel Ödülleri'nde Şiir ve Çeviri dalında ödüle layık görüldü.

Kitap severler Zeytinburnu Kültür Sanat Yayınları tarafından basılan 'Şehrin Kitabı'na internet üzerinden ve tüm seçkin kitapçılardan ulaşabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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