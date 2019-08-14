Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

14.08.2019 00:05

Zeytinburnu açıklarında bulunan Liberya bandıralı kuru yük gemisi ile Liberya bandıralı tanker çarpıştı. Kıyı Emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Zeytinburnu açıklarında saat 22.00 sıralarında Liberya bandıralı Doric Warrior adlı kuru yük gemisiyle, demir atmak olan yine Liberya bandıralı Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker gemisinin suyun üst kısmında kalan bölümünde yırtık meydana geldiği bildirildi. Gemilerin batma riski olmadığı öğrenilirken, olay yerine kıyı emniyet ekipleri sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA