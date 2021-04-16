Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli? Zeynep Sever Demirel ne iş yapmakta?
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Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli? Zeynep Sever Demirel ne iş yapmakta?

Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli? Zeynep Sever Demirel ne iş yapmakta?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'de kalecilik yapmış başarılı isim Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli? Zeynep Sever Demirel ne iş yapmakta?

Sanata merak salan Volkan Demirel'in koleksiyonuna yaptığı harcama milyonu aştı
Sanata merak salan Volkan Demirel'in koleksiyonuna yaptığı harcama milyonu aştı

Fenerbahçe'de kalecilik yapmış başarılı isim Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli? Zeynep Sever Demirel ne iş yapmakta?

ZEYNEP SEVER DEMİREL KİMDİR?

Zeynep Kübra Sever Demirel (d. 9 Temmuz 1989, İstanbul, Türkiye), "2009 Miss Belçika" güzeli. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir.

Zeynep Sever Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 2 kızı bulunmaktadır.

ZEYNEP SEVER DEMİREL NE İŞ YAPMAKTA?

2. kızı doğurduktan sonra üniversiteden mezun olan başarılı isim Zeynep Sever Demirel, üniversite mezuniyetine 2 kızı ile birlikte katıldı. Youtube platformunda yayınladığı videolar ile büyük beğeni toplayan Demirel, sosyal medya içeriklerine ağırlık vermekte.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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