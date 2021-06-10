Zeynep Korel'in, annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel'e açtığı dava düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeynep Korel'in, annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel'e açtığı dava düştü

Zeynep Korel'in, annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel'e açtığı dava düştü
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul-Ortaköy, İzmir-Karaburun ve Çanakkale-Bozcaada'daki gayrimenkullerin satılmasına annesiyle kardeşinin izin vermediğini anlatan Korel, satışın mahkeme yoluyla yapılmasını talep etmişti.

İstanbul-Ortaköy, İzmir-Karaburun ve Çanakkale-Bozcaada'daki gayrimenkullerin satılmasına annesiyle kardeşinin izin vermediğini anlatan Korel, satışın mahkeme yoluyla yapılmasını talep etmişti.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Zeynep Korel'in davasını takip etmemesi üzerine dosyayı işlemden kaldırarak açılmamış sayılmasına karar verdi. 

Zeynep Korel, bir süre önce yaptığı açıklamada kardeşi Bergüzar ile annesi Hülya Darcan'la barıştığını söylemişti.

Kaynak: Hürriyet

Kansere yenik düşen sanatçı Selma Gürbüz'e büyük saygısızlık! Eserleri ailesinden izinsiz sergileniyor
Kansere yenik düşen sanatçı Selma Gürbüz'e büyük saygısızlık! Eserleri ailesinden izinsiz sergileniyor
Ünlü fenomen Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e şok sözler!
Ünlü fenomen Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e şok sözler!
Hande Erçel, kendisine 'Bazlama surat' diyen fenomenden tazminat kazandı
Hande Erçel, kendisine "Bazlama surat" diyen fenomenden tazminat kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Selçuk Balcı Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zeynep Korel'in, annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel'e açtığı dava düştü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 09:27:20. #1.16#

title