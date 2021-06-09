Zeynep Işık Büyükbay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeynep Işık Büyükbay'ın hayatı ve biyografisi!
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Zeynep Işık Büyükbay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeynep Işık Büyükbay'ın hayatı ve biyografisi!

Zeynep Işık Büyükbay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeynep Işık Büyükbay'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zeynep Işık Büyükbay geliyor. Peki, Zeynep Işık Büyükbay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeynep Işık Büyükbay'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Zeynep Işık Büyükbay'ın kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Zeynep Işık Büyükbay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Zeynep Işık Büyükbay ile ilgili tüm detaylar yazımızda.

ZEYNEP IŞIK BÜYÜKBAY KİMDİR?

Zeynep Işık Büyükbay, Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Medine'de tamamladı. Dedesi Seyit Molla Zikrettin'in yanında islami ilimler, tıbbi nebevi ve Farsça eğitimleri aldı.

2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitiminden sonra Medine'de öğretmenlik yapan Büyükbay, bu süreçte Malezya Üniversitesi'nde "Homeopaty and Cupping Therapy" eğitimi aldı.

Çin ve İran tıbbı üzerine uzun süre araştırmalar yapan Zeynep Büyükbay, Osmanlı beslenme kültürü ve tedavi yöntemleri tezinde Mizaçlar İlmini inceledi. Titiz araştırmalar sonucunda ulaştığı İranlı ve Uygurlu hocalardan mizaç eğitimi aldı.

2015 yılında evlenerek İstanbul'a yerleşen Büyükbay, 2016 yılında Marmara Üniversitesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı.

2015'den beri aktif şekilde doğal tedavi yöntemleri ile hizmet veren Büyükbay, 2017 yılında Bütüncül Şifa ve Doğal Ürünler Kliniği'ni açtı. Meridyen Tedavi, Akupunktur, İridoloji, Manuel Terapi, Masaj, EFT, Aromaterapi, Doğal Taşlar ve Kristaller, Doğal Bakım Ürünleri ve Kürler, Bilinçaltı Tedavi Yöntemleri ve Thetahealling konularında uzmanlık eğitimi almıştır. Ayrıca Avustralya Macquarie University onaylı Fitoterapi Eğitimi ve uluslar arası geçerliliği olan bir eğitim kurumundan Biyoenerji Eğitimi almıştır.

Aldığı geneksel tıp eğitimleri ve islami eğitimlerin sentezi sonucu bütüncül tıp tedavileri uygulamaktadır. Zeynep Büyükbay islami kaidelere uymayan hiçbir tedavi yöntemini danışanlarına ve kendi hayatında uygulamamaktadır.

İçeriği tamamen kendisine ait olan Farkındalığa Uyanış, Maddi & Manevi Korunmalar, Hastalıkların Ruhsal Sebepleri, Mizaç Eğitimi olmak üzere dört ayrı konuda eğitim vermeye devam etmektedir.

Boş zamanlarında ailesiyle doğada vakit geçirmeyi ve kitap okumayı seven iki çocuk annesi Büyükbay, islami sanatlarla ilgilenmekte ve bendir vurmaktadır.

Ek olarak İnstagram'da "@butunculsifavedogalurunler" sayfasından Zeynep Işık Büyükbay'ı takip edebilirsiniz.

Kaynak : zeynepbuyukbay.com

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