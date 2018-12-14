Zeynep, Hayalindeki Piyanoya Kavuştu

Ataşehir Belediyesi, kulağına takılan implant ile duyabilen ve müziğe yatkınlığıyla dikkati çeken 9 yaşındaki Zeynep Su Emanet'e, piyano hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir yaşından beri kulağındaki implant sayesinde duyabilen ancak buna rağmen müziğe büyük yatkınlığı olan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Su, 1,5 yıldır piyano dersi alıyordu.

Öğretmeni, ailesini çağırarak Zeynep'in müziğe çok yatkın olduğunu, bu yeteneğini geliştirebilmesi için kendisine bir piyano alınmasının iyi olacağını söyledi. Ekonomik durumu yeterli olamayınca ailenin bu isteğini Ataşehir Belediyesi yetkilileri gerçekleştirdi ve Zeynep'in evine bir piyano gönderildi.

Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür için gelen Zeynep Su, belediyede bulunan piyanoyu çaldı. Emanet, kendisine destek olan, sesini duyan herkese teşekkür etti.

Zeynep Su'nun bu hayalinden haberdar olduklarını dile getiren Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, "Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için yüreğimizle çabalıyoruz. Bu yönde önemli çalışmalar yaptık ve bu yüzden çok mutluyuz. İhtiyacı olan Zeynep'e de bir piyano hediye ettik, onun ileride başarılı bir müzisyen olmasını diliyorum." dedi.

Zeynep'in annesi Emriye Emanet, "Sanata büyük merakı olan Zeynep Su, müziğin yanında resim ve drama dersleri de alıyor. Müzik, kızımın işitme yeteneğine büyük katkı sağlıyor. Kızım bir piyanosu olmasını çok istedi, ona kavuşunca da hemen çalmaya başladı." ifadelerini kullandı.