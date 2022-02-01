Zeynep Dereli kimdir? Zehra Zeynep Dereli kaç yaşında, nereli?

Zeynep Dereli kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Türk iş insanı, siyasetçi, yazar ve eğitimci olan Zeynep Dereli kimdir? İşte, Zehra Zeynep Dereli kaç yaşında, nereli? Zeynep Dereli'nin hayatı ve biyografisi...

ZEHRA ZEYNEP DERELİ KİMDİR?

Zehra Zeynep Dereli (1977 , İstanbul), Türk iş insanı, siyasetçi, yazar ve eğitimci. 2016 yılında dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ve öğretim modeli geliştirmek amacıyla Türkiye'nin odağı insan olan ilk teknoloji kolejini kurmuştur.

Türkiye'ye özgün bir eğitim modelini ortaya koyduğu "Dijital Yerliler: Yeni Nesil Eğitim Modeli" kitabı Ekim 2019'da yayınlanmıştır.

Kariyerinin başlarında İstanbul'daki Dundas&Ünlü Menkul Kıymetler'de Birleşme ve Satın Alma bölümünde çalıştıktan sonra Londra'da Shell Trading and Shipping firmasında Risk Analizi, Araştırma ve Mevzuat Uyum takımlarında yer almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Shell Türkiye'de Finansal Analizci ve Tedarik Analizcisi olarak çalışmıştır.

Kariyerinin ikinci bölümüne ise ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına destek veren değişik kuruluşlarda görevler üstlenerek devam etmiştir. Bunlardan ilki Atlantik Konseyi Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu'nun direktörlüğüdür. Daha sonra düşünce kuruluşlarından Türk Politika Forumu'nun Genel Koordinatörlüğü'nü yürütmüştür. Ayrıca bir dönem SKY Türk ve CNBC-E kanallarında siyaset gündemine ilişkin haftalık "Liderler ve Kararlar" programını hazırlayıp sunmuştur. Tüm bunların yanı sıra APCO Türkiye'nin kuruculuğunu ve CEO'luğunu üstlenmiştir.

Londra Üniversitesi SOAS'de Kalkınma Ekonomileri alanında yüksek lisans ve Princeton Üniversitesi'nde iktisat alanında lisans yapmıştır. Orta Doğu Araştırmaları sertifikası da almıştır.

Z.Zeynep Dereli'nin katıldığı sivil toplum kuruluşları arasında ise yönetim kurulunda olduğu TÜBİSAD, İTÜ BMT-KAUM ve WTech Danışma Kurulu ile kurucularından olduğu Endeavour bulunmaktadır.

Z.Zeynep Dereli iki çocuk annesidir.

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