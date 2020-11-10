Zeynep Bastık VEYasin - Çukur şarkı sözleri
10.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:21
Zeynep Bastık çok sevilen Çukur parçasının remix halini remake olarak yayımladı. Zeynep Bastık Çukur şarkı sözleri nelerdir? Zeynep Bastık şarkıları nelerdir? Zeynep Bastık kimdir? VEYasin kimdir, şarkıları nelerdir?
ZEYNEP BASTIK VEYASİN ÇUKUR ŞARKI SÖZLERİ
Alışırsın diyorsun
Ben buna hiç alışamam
Ürküyorum diyorsun
Beni de anla o zaman
Çok yalnızım
Çok ama asla yalnız kalamam
Korkma, o çukurdan seni ben alıcam
***
Tenim söver dilim döver
Gitmem yine de çıkmazdı aklım
Benden ne yarattın hiç gitme diye
Büyüler yaptım..
***
Görüyorum önümde
Bitmeyecek sensizliğim
Ben biliyorum
Sen asla bilme bensizliği..
***
Alışırsın diyorsun
Ben buna hiç alışamam
Ürküyorum diyorsun
Beni de anla o zaman
Çok yalnızım
Çok mu asla yalnız kalamam
Korkma, o çukurdan seni ben alıcam
***
Alışırsın diyorsun
Ben buna hiç alışamam
Ürküyorum diyorsun
Beni de anla o zaman
Çok yalnızım
Çok mu asla yalnız kalamam
Korkma, çukurdan seni ben alıcam