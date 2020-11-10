Zeynep Bastık VEYasin - Çukur şarkı sözleri
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Zeynep Bastık VEYasin - Çukur şarkı sözleri

10.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:21
Zeynep Bastık VEYasin - Çukur şarkı sözleri

Zeynep Bastık çok sevilen Çukur parçasının remix halini remake olarak yayımladı. Zeynep Bastık Çukur şarkı sözleri nelerdir? Zeynep Bastık şarkıları nelerdir? Zeynep Bastık kimdir? VEYasin kimdir, şarkıları nelerdir?

ZEYNEP BASTIK VEYASİN ÇUKUR ŞARKI SÖZLERİ

Alışırsın diyorsun

Ben buna hiç alışamam

Ürküyorum diyorsun

Beni de anla o zaman

Çok yalnızım

Çok ama asla yalnız kalamam

Korkma, o çukurdan seni ben alıcam

***

Tenim söver dilim döver

Gitmem yine de çıkmazdı aklım

Benden ne yarattın hiç gitme diye

Büyüler yaptım..

***

Görüyorum önümde

Bitmeyecek sensizliğim

Ben biliyorum

Sen asla bilme bensizliği..

***

Alışırsın diyorsun

Ben buna hiç alışamam

Ürküyorum diyorsun

Beni de anla o zaman

Çok yalnızım

Çok mu asla yalnız kalamam

Korkma, o çukurdan seni ben alıcam

***

Alışırsın diyorsun

Ben buna hiç alışamam

Ürküyorum diyorsun

Beni de anla o zaman

Çok yalnızım

Çok mu asla yalnız kalamam

Korkma, çukurdan seni ben alıcam

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