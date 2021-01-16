Zeynep Alkan ve sevgilisi Wesley Pabis'in zorunlu ayrılığı

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ve Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş'tan olan kızı İlknaz Bektaş, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Zeynep Alkan, sevgilisi Wesley Pabis'den ayrılmak zorunda kaldı. Peki ama neden? İşte ayrıntılar...

İki üvey kardeş, kendilerini görüntüleyen gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti. Alışverişe çıktıklarını belirten Alkan, "Bugün babamın doğum günü, o yüzden İlknaz ile birlikte hediye almaya geldik" dedi.& ;

'ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

Çok iyi anlaştıklarını belirten iki kardeş, "Birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

ZORUNLU AYRILIK

Hollanda'lı Wesley Pabis ile aşk yaşayan Zeynep Alkan, "Wesley Hollada'ya dönd. Ben de kısa bir süre yanında kalıp geldim. Pandemi yasakları olduğu için, biraz ayrı kaldık" diyerek sevgilisiyle zorunlu bir ayrılık yaşadıklarını ifade etti.





Kaynak: Snob Magazin