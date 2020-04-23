Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
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Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım

Konuk olduğu programda belediyelerin halka bedava ekmek dağıtımı yapmasını yasaklamasını nasıl aştıklarını anlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bana 'parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım" dedi.

23.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:00
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım

FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bedava ekmek dağıtımına ilişkin, "Bana bedava ekmek dağıtamazsın dediler, ben de ekmeği 5 kuruş yaptım" diyerek yasağı nasıl aştığını açıkladı.

Belediyelerin halka bedava ekmek dağıtımı yapmasına yasaklama getirilmesi ve devamında AK Partili Mahir Ünal'ın getirilen yasaklamayı "paralel yapı" ithamıyla savunmasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken gözlerin çevrildiği Adana Büyükşehir Belediyesi, ekmeği 5 kuruşa satarak yasağı aştı.

"ÇOK CİDDİ BİR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Konuk olduğu programda "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil" diyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bana 'parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Alanlarımız ekilemeyebilir. İlerde gıda sıkıntısı çekebiliriz" ifadelerini kullandı.

"BİZ 12 BİN ÇİFTÇİYE DESTEK OLACAĞIZ"

Açıklamasının devamında tarıma destek verdiklerini belirten Karalar, "Şu anda Adana'da tüm alanların ekilebilir hale gelmesi için Adana Belediyesi büyük gayret sarf ediyor. Biz 12 bin çiftçiye destek olacağız. Ve şu anda Mersin ve Adana, tarım çiftçilerine biz tarım kenti kurmayı düşünüyoruz. Bunlar Zeydan Karalar'a mı yarayacak? Bütün milletimize yarayacak" şeklinde konuştu.

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