Zenit Basket - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Zenit Basket - Zalgiris Kaunas mücadelesi olacak. Peki Zenit Basket - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Zenit Basket - Zalgiris Kaunas saat kaçta, ne zaman?