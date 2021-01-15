Zenit Basket - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Zenit Basket - Zalgiris Kaunas mücadelesi olacak. Peki Zenit Basket - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Zenit Basket - Zalgiris Kaunas saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Zenit Basket - Zalgiris Kaunas basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Zenit Basket - Zalgiris Kaunas ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
ZENİT BASKET - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Zenit Basket - Zalgiris Kaunas THY Euroleague basketbol maçı 15 Ocak Cuma günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak.
ZENİT BASKET - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Zenit Basket - Zalgiris Kaunas THY Euroleague maçı Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.
ZENİT BASKET - ZALGİRİS KAUNAS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Sibur Arena , St.Petersburg'da oynanacak.