Zengo Filmi

Zengo Filmi

Zengo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zengo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

29.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:58
Zengo Filmi

Yönetmenliğini 'ın üstlendiği komedi filminin senaryosu aynı zamanda başrol oyuncusu 'na ait. Filmin diğer rollerinde ise ve Ece İrtem yer alıyorlar.

Yönetmen: Şahan Gökbakar

Senaryo: Yasemin Sakallıoğlu

Oyuncular: Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Zengo

Yapımcı Firma: Çamaşırhane

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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