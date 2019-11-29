Zengo Filmi
Zengo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zengo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın üstlendiği komedi filminin senaryosu aynı zamanda başrol oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu'na ait. Filmin diğer rollerinde ise Dilşah Demir ve Ece İrtem yer alıyorlar.
Yönetmen: Şahan Gökbakar
Senaryo: Yasemin Sakallıoğlu
Oyuncular: Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Zengo
Yapımcı Firma: Çamaşırhane
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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