Zembilli neden yok? Zembilli bitti mi, final mi yaptı?

Final kararı alan diziler arasında her cuma ekrana gelen ATV'nin Zembilli yapımı da katıldı. Üs Yapım imzalı Zembilli dizisi 13. bölümüyle final yaptı. Zembilli neden yok? Zembilli bitti mi, final mi yaptı?

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zembilli dizisi Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor.

Zembilli, geleneklerin ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu küçük kasabada yaşayan insanların hayatlarına ışık tutuyor.

Aşk, dostluk, aile bağları ve hayallerin peşinden koşmanın önemi, dizinin ana temaları arasında yer alıyor.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Zembili dizisinin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

ZEMBİLLİ NEDEN YOK?

Final kararı alan diziler arasında her cuma ekrana gelen ATV'nin Zembilli yapımı da katıldı. Üs Yapım imzalı Zembilli dizisi 13. bölümüyle final yaptı.