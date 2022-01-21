Zeki Müren Şarkıları mest etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeki Müren Şarkıları mest etti

İhlas Haber Ajansı / Ömer Kantarlıoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Zeki Müren Şarkıları mest ettiBALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, "Zeki Müren Şarkıları" ile Balıkesirlileri mest etti.

BALIKESİR (İHA) - Zeki Müren Şarkıları mest etti

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, "Zeki Müren Şarkıları" ile Balıkesirlileri mest etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Özkan Kef'in şefliğinde "Zeki Müren Şarkıları" adlı konser verdi. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği konserde 14 eser seslendirildi. Konser, Zeki Müren'in hayatı ve eserlerinin konu edildiği sinevizyon gösterimiyle devam etti. Konserin bitiminde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet İnan sanatçılara çiçek takdim etti.

Zeki Müren Şarkıları mest etti

Zeki Müren Şarkıları mest etti

Zeki Müren Şarkıları mest etti

İhlas Haber Ajansı / Ömer Kantarlıoğlu - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği, Zeki Müren, Balıkesir, Kültür Sanat, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title