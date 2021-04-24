Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında? Zekeriya Ünlü aslen nereli? Zekeriya Ünlü eşi kim?
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Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında? Zekeriya Ünlü aslen nereli? Zekeriya Ünlü eşi kim?

Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında? Zekeriya Ünlü aslen nereli? Zekeriya Ünlü eşi kim?
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Cumartesi günleri yayınlanan İbo Show programının bugünkü konuğu Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında? Zekeriya Ünlü aslen nereli? Zekeriya Ünlü eşi kim?

Cumartesi günleri yayınlanan İbo Show programının bugünkü konuğu Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlükaç yaşında? Zekeriya Ünlü aslen nereli? Zekeriya Ünlü eşi kim?

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Zekeriya Ünlü 1962 Şanlıurfa doğumlu olup ilk ve orta tahsilini Şanlıurfa'da tamamlamıştır. olup ilk ve orta tahsilini Şanlıurfa'da tamamlamıştır.

Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirdikten sonra Urfa' da Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Kazancı Bedih gibi ustalardan ders almış, kendi kendini sıra gecelerinde yetiştirmiştir. Sanat hayatına İstanbul'da devam etmeye karar vermiş, burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini almıştır. Çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda devam ettirmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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