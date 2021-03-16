Zehir tacirleri, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüş
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Zehir tacirleri, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüş

16.03.2021 17:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:36

Konya'da, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik arama köpeği 'Alex' ile yaptığı aramada bagaj kısmında gizlenmiş pakette 750 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, narkotik arama köpeğinin koku alamaması için esrarı gizledikleri bölüme benzin döktükleri ortaya çıktı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Polis, takibe aldığı şüphelilerin otomobilini, merkez Karatay ilçesinde durdurdu.

BENZİN DÖKEREK GİZLEMEK İSTEDİLER

Otomobilde narkotik köpeği 'Alex' ile yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 750 gram esrar ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin, narkotik köpeğinin aramada koku alamaması için esrarı gizledikleri bölüme benzin döktüklerini tespit etti.

Zehir tacirleri, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
EMRAH DİNÇ: Devletin içindeki yolsuzlukları da kokuyla bulabilecek bir köpeğimiz var mı ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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