Zavadanak ne demek? Zavadanak anlamı nedir? Zavadanak kelimesinin anlamı merak ediliyor. Zavadanak kelimesinin sizler için mercek altına aldık. İşte zavadanak kelimesinin anlamı.

Sosyal medyada sık sık trend olan kelimelerden olan "zavadanak", vatandaşların merak konusu oldu. Peki, zavadanak ne demek? Zavadanak anlamı nedir? ZAVADANAK NE NDEMEK? Zavadanak: Bir eylemi hızlı şekilde ve kontrolsüzce yapma anlamına gelir. Zavadanak tabiri, bir Yörük ifadesidir.