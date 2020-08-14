Zavadanak ne demek? Zavadanak anlamı nedir?
Zavadanak kelimesinin anlamı merak ediliyor. Zavadanak kelimesinin sizler için mercek altına aldık. İşte zavadanak kelimesinin anlamı.
14.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:43
Sosyal medyada sık sık trend olan kelimelerden olan "zavadanak", vatandaşların merak konusu oldu. Peki, zavadanak ne demek? Zavadanak anlamı nedir?
ZAVADANAK NE NDEMEK?
Zavadanak: Bir eylemi hızlı şekilde ve kontrolsüzce yapma anlamına gelir.
Zavadanak tabiri, bir Yörük ifadesidir.