Zara'ya Çocuk Rehabilitasyon Merkezi Açılacak

Sivas'ın Zara ilçesine özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılacak.

Zara Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında konuşan Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, rehabilitasyon için ilçeden Sivas'a giden 65 çocuğun olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bu sayının daha fazla olduğunu belirten Başkan Pala, "Komşu ilçelerimizde de azımsanamayacak bir sayının olduğunu gördük. İmkanları olmayan aileler çocuklarını Sivas'a götüremiyor. Gidenler için ulaşım, ekonomik ve zaman sorunları var. İlçemizde çocuklarımız için rehabilitasyon merkezini açtığımızda ailelerimizin ve çocuklarımızın yüklerini azaltacağız ve imkanı olmayan ailelerimize de imkan sağlamış olacağız." diye konuştu.

Pala, ilçede tahminlerine göre 100 civarında özel eğitim görmesi gereken çocuğun olduğunu ifade ederek, kısa sürede bu konuda çözüme gidileceğini aktardı.

Toplantıda, uzman Kaan Akbulut tarafından katılımcılara özel eğitim ve rehabilitasyon konusunda bilgiler verildi.