Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı sözleri! 'Hayatımın Anlamı' şarkı sözleri nelerdir?
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Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı sözleri! 'Hayatımın Anlamı' şarkı sözleri nelerdir?

Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı sözleri! 'Hayatımın Anlamı' şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Zara ve Kutsi'nin yeni şarkısı 'Hayatımın Anlamı' 20 Ağustos günü çıktı. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı şarkısı sözleri nelerdir? Hayatımın Anlamı şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...

Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZARA & KUTSİ - HAYATIMIN ANLAMI SÖZLERİ

Gel yanıma bekliyorum

Gel sevgilim ver elini Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şarkımız çalıyor dinle

Bak gözlerime tek seni görsün gözüm

***

Bir ömür boyu isterim seni

Tek benim ol her şeyim ol

Can Yoldaşım

İyi gündede kötü günde de

Tut elimi sar belimi

Can Yoldaşım

***

Ben senin için zamanı durdurum

Yanında olmak için

Ben senin için bir ömür boyu beklerim

Yanında Olmak için

***

Kalbime yazdım adını

Hayatımın kadını

Sen benim göz bebeğimsin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

***

Kalbime yazdım adını

Hayatımın adamı

Sen benim göz bebeğimsin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

***

Kalbime yazdım adını

Hayatımın anlamı

Sen benim göz bebeğimsin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

***

Ben sararım seni böyle pamuk gibi

Söz bu dansı ettiğimiz ilk gün gibi

Aşk yakışmıyor kimseye bizim gibi

***

Bir ömür boyu isterim seni

Tek benim ol her şeyim ol

Can Yoldaşım

İyi gündede kötü günde de

Tut elimi sar belimi

Can Yoldaşım

Haber Yorumları
500
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