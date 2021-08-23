Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı sözleri! 'Hayatımın Anlamı' şarkı sözleri nelerdir?
Zara ve Kutsi'nin yeni şarkısı 'Hayatımın Anlamı' 20 Ağustos günü çıktı. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı şarkısı sözleri nelerdir? Hayatımın Anlamı şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...
Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZARA & KUTSİ - HAYATIMIN ANLAMI SÖZLERİ
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Şarkımız çalıyor dinle
Bak gözlerime tek seni görsün gözüm
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Bir ömür boyu isterim seni
Tek benim ol her şeyim ol
Can Yoldaşım
İyi gündede kötü günde de
Tut elimi sar belimi
Can Yoldaşım
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Ben senin için zamanı durdurum
Yanında olmak için
Ben senin için bir ömür boyu beklerim
Yanında Olmak için
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Kalbime yazdım adını
Hayatımın kadını
Sen benim göz bebeğimsin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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Kalbime yazdım adını
Hayatımın adamı
Sen benim göz bebeğimsin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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Kalbime yazdım adını
Hayatımın anlamı
Sen benim göz bebeğimsin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
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Ben sararım seni böyle pamuk gibi
Söz bu dansı ettiğimiz ilk gün gibi
Aşk yakışmıyor kimseye bizim gibi
***
Bir ömür boyu isterim seni
Tek benim ol her şeyim ol
Can Yoldaşım
İyi gündede kötü günde de
Tut elimi sar belimi
Can Yoldaşım