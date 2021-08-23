Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı sözleri! 'Hayatımın Anlamı' şarkı sözleri nelerdir?

Zara ve Kutsi'nin yeni şarkısı 'Hayatımın Anlamı' 20 Ağustos günü çıktı. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı şarkısı sözleri nelerdir? Hayatımın Anlamı şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...

Zara & Kutsi - Hayatımın Anlamı şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZARA & KUTSİ - HAYATIMIN ANLAMI SÖZLERİ

Gel yanıma bekliyorum

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Şarkımız çalıyor dinle

Bak gözlerime tek seni görsün gözüm

***

Bir ömür boyu isterim seni

Tek benim ol her şeyim ol

Can Yoldaşım

İyi gündede kötü günde de

Tut elimi sar belimi

Can Yoldaşım

***

Ben senin için zamanı durdurum

Yanında olmak için

Ben senin için bir ömür boyu beklerim

Yanında Olmak için

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Kalbime yazdım adını

Hayatımın kadını

Sen benim göz bebeğimsin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Kalbime yazdım adını

Hayatımın adamı

Sen benim göz bebeğimsin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Kalbime yazdım adını

Hayatımın anlamı

Sen benim göz bebeğimsin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Ben sararım seni böyle pamuk gibi

Söz bu dansı ettiğimiz ilk gün gibi

Aşk yakışmıyor kimseye bizim gibi

***

Bir ömür boyu isterim seni

Tek benim ol her şeyim ol

Can Yoldaşım

İyi gündede kötü günde de

Tut elimi sar belimi

Can Yoldaşım