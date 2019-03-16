Zara'da Şehit Kantarcı Adına Yaptırılacak Park İçin Kermes Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özlem Sayın öncülüğünde, şehit Halil Kantarcı adına yaptırılacak park için kermes düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Sayın, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, "Kermesi anlamlı kılan, gelirinin şehidimizin adını taşıyacak bir hayır işinde kullanılacak olmasıdır. Bu eserin ilçe halkının katkıları ile yapılacak olması da ayrı bir güzellik. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise konuşmasında, "Halil Kantarcı ismi ülkemiz için, ilçemiz için önemli değerlerdendir. Hainlere karşı göğsünü siper ederek canını, kanını bu vatan için feda eden şehidimiz adına yapılacak park için açılan kermes, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü arefesinde daha da ayrı bir anlam taşımaktadır." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Özlem Sayın da "İlçemizde 15 Temmuz Şehidimiz Halil Kantarcı'nın adını taşıyacak bir park ve mesire alanı kurmaya karar verdik. Yetkililere, açacağımız bir kermes ile halkın ortak katkısı sayesinde Halil Kantarcı ismini yaşatmak istediğimizi ilettik. Her kesimden vatandaşın katkı ve desteği ile kermesimizi açtık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua ile kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Yöresel yemeklerin, giyim, süs eşyası, yağlı boya resim tabloları, el işi ürünlerin ve birçok eşyanın satışa çıkarıldığı kermes 5 gün süre ile açık kalacak

Kaynak: AA