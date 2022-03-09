ZAPOROJİYE - Ukrayna'nın Zaporojiye bölgesindeki siviller tahliye ediliyor - Haberler

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ZAPOROJİYE - Ukrayna'nın Zaporojiye bölgesindeki siviller tahliye ediliyor

AA - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için ilan ettiği bugünkü geçici ateşkes kararı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için ilan ettiği bugünkü geçici ateşkes kararı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Zaporojiye nükleer santrali yakınlarındaki Energodar kentinde yaşayanlar da tahliye ediliyor.

ZAPOROJİYE - Ukrayna'nın Zaporojiye bölgesindeki siviller tahliye ediliyor

ZAPOROJİYE - Ukrayna'nın Zaporojiye bölgesindeki siviller tahliye ediliyor

ZAPOROJİYE - Ukrayna'nın Zaporojiye bölgesindeki siviller tahliye ediliyor

AA / Güncel

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Sumi, Güncel, Haberler

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