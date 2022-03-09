ZAPOROJİYE - Ukrayna'nın Zaporojiye bölgesindeki siviller tahliye ediliyor

Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için ilan ettiği bugünkü geçici ateşkes kararı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Zaporojiye nükleer santrali yakınlarındaki Energodar kentinde yaşayanlar da tahliye ediliyor.