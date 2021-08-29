Zafer ve Barış Haftası'nın ikinci gününde Ceylan Ertem rüzgarı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Zafer ve Barış Haftası' etkinlikleri ikinci gününde önemli bir konsere ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Zafer ve Barış Haftası' etkinlikleri ikinci gününde önemli bir konsere ev sahipliği yaptı. 'Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır' sloganı ile Kartal'da tüm gün süren etkinlikler akşam şarkıcı ve besteci kimliğiyle beğeni toplayan Ceylan Ertem konseri ile zirveye taşındı. Ertem, sevilen şarkılarını coşkulu kalabalık için seslendirdi.

'30 Ağustos Zafer ve Barış Haftası' kutlamaları kapsamında günün ilk programı Dragos sahilinde bulunan amfi tiyatronun önünde gerçekleşti. Onlarca genç sporcunun yarıştığı etkinlikte masa tenisi turnuvası yapıldı. Organizasyonda dereceye giren sporculara altın madalya verildi. Bir diğer etkinlik de Esentepe Mahallesi'nde yakın zamanda hizmete açılan Mehmet Ali Büklü Parkı'nda gerçekleşti. Çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen satranç turnuvasının açılış hamlesini Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz yaptı.

KOMŞULUK VE DAYANIŞMA MEYDANI'NDA MAHALLE ETKİNLİĞİ

Günün diğer etkinliği ise altı gün boyunca ilçe genelinde sürecek olan 'Mahalle Etkinliği' oldu. İkinci gün programı Cevizli Mahallesi'nde bulunan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nda gerçekleşti. Cevizli Mahallesi ve civarında yaşayan çocuklar ve aileleri pandeminin zor koşulları içerisinde nefes alıp eğlenebilecekleri güzel bir fırsat yakalayarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar. Çocuklar kurulan oyun platformları, sokak oyunları ve çalınan müziklerle doyasıya eğlenirken; aileleri de Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nda bulunan dinlenme alanlarında hafta sonunun keyfini çıkardı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinlik programını ziyaret ederek aileler ve çocuklarla sohbet etti. Kartal Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikler vatandaşlardan tam not aldı.

"KONSERE HASRETLİK SON BULDU"

Kartal Meydanı bir büyük konsere daha ev sahipliği yaptı. İlk gün gerçekleşen Ceza konserinin ardından ikinci gün sahne alan isim şarkıcı ve besteci Ceylan Ertem oldu. Ünlü DJ Kadir Çetin'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Ceylan Ertem birbirinden güzel şarkı ve bestelerini seslendirerek sevenleriyle buluştu. Pandemi nedeniyle ertelenen konserlere hasret olan Kartallılar günün kapanış etkinliğinde müziğin ve eğlencenin keyfini yaşayarak Zafer Haftası coşkusunu yaşadılar. Konser sırasında Ceylan Ertemle engelli bir kadın dinleyicisi ile yaptığı düet geceye damgasını vururken konser alanında duygusal anlar yaşattı.

"AYDINLIK BİR BAŞKAN SEÇMİŞSİNİZ"

Konserin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sahneye çıkarak şarkıcı-besteci Ceylan Ertem'e plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Başkan Yüksel'e teşekkür eden Ceylan Ertem; "Ne kadar genç bir başkanınız var. Sizi de alkışlıyorum böyle aydınlık, harika bir başkan seçtiğiniz için" dedi.

Şarkıcı ve besteci Ceylan Ertem'in konuşmasından ardından Başkan Gökhan Yüksel de Kartallılara müzik ziyafeti çeken sanatçıya teşekkür ederek, "Bugün Ceylan Ertem'i misafir ettik. Zafer ve Barış Haftamızın ikinci günü. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı doyasıya Kartal'da kutlamak bizim hakkımız. Arkadaşlar bu zaferler unutulmaz. Zaferin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve minnetlerimizi tekrar iletiyoruz. Bu zaferlerin teminatı ve aydınlık yarının temsilcileri olarak bu gençlerle birlikte umudu, dayanışmayı, barışı ve kardeşliği daha ileri götüreceğiz. Güzel ve umutlu yarınlar için tekrar hepinize iyi günler diliyorum, sevgili sanatçımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı