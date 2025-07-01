Zafer Partisi CHP Saraçhane mitingine neden katılmıyor?

Zafer Partisi CHP Saraçhane mitingine neden katılmıyor?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla, bugün Saraçhane'de, İBB binasının önünde bir miting düzenlenecek. Peki, Zafer Partisi CHP Saraçhane mitingine neden katılmıyor?

Zafer Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Saraçhane'de düzenlenecek mitinge partililerin katılmamasını istedi. Peki, Zafer Partisi CHP Saraçhane mitingine neden katılmıyor?

ZAFER PARTİSİ CHP SARAÇHANE MİTİNGİNE NEDEN KATILMIYOR?

Zafer Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Saraçhane'de düzenlenecek mitinge partililerin katılmamasını istedi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saraçhane'deki etkinliğine, Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır. İlçe Başkanlıklarına talimat yazılarak, gereğinin yapılmasını rica ederim."

Ümit Özdağ'a kararın sebebini sorduğunu belirten İsmail Saymaz, Özdağ'ın şu yanıtı verdiğini belirtti:

"LeMan'daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane'ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil."

Ümit Özdağ, 21 Ocak'ta 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla İstanbul'da tutuklanmış, 17 Haziran'da tahliye edilmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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