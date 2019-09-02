Zabıtanın engelli oğluna küfrettiği mısır satıcısı, baygınlık geçirdi

02.09.2019 16:13

Son dönemlerde seyyar satıcılara yönelik sert tutumları ile sık sık gündeme gelen zabıtalar, bu kez Gaziantep'te tepki çekecek bir davranışa imza attı.

ENGELLİ OĞLUNA KÜFÜR ETTİLER, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kentteki Ülgan Konukoğlu Camii önünde Cuma namazı çıkışı mısır satan bir baba, zabıta memurunun engelli çocuğuna küfür etmesi sonucu baygınlık geçirdi. Bu esnada mısırları yola saçılan babanın durumunu gören çevredeki vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili vatandaşlar, zabıta memuru hakkında yasal işlem yapılmasını istiyor.