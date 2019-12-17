: Zabıtaların İmamoğlu'nu 'hazır ol' vaziyetinde beklemesi sosyal medyayı ikiye böldü

17.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:18

Son dönemlerde Kanal İstanbul polemiği ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı büyük tartışma yarattı.

YAPILAN DETAYLI SUNUMU DİNLEDİ

İmamoğlu, dün Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Girişte, Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından karşılanan İmamoğlu, Zabıta Tören Mangası'nı selamlayıp, alanda kendisini bekleyen Zabıta memurlarıyla tanıştı. Zabıta Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan İmamoğlu'na burada, Ulusoy tarafından teknik bilgiler verildi. Heyet, daha sonra konferans salonuna geçerek, Ulusoy'un yaptığı detaylı sunumu dinledi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında; zabıta memurlarının kendisini 'hazır ol' vaziyetinde beklemesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar karşılamanın abartılı olduğunu belirterek İmamoğlu'nu kamu ahlakı ve devlet ahlakına uygun olmamakla suçlarken; bazı kullanıcılar da bunun normal bir durum olduğunu savundu.

MURAT ONGUN AÇIKLAMA YAPTI

Ziyarete ilişkin sosyal medyada yaşanan tartışmalar üzerine İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, bu durumun rutin bir uygulama olduğunu belirtti.

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