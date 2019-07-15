Zabıtaların balonlarına el koyduğu çocuğa Haluk Levent sahip çıktı!

Kayseri Melikgazi'de Belediye zabıta ekipleri, balon satan gencin balonlarına el koymuştu. Baloncu genç, "Bırakın abi eve ekmek götürecek param yok" diyerek ağlamıştı. Yoldan geçenlerin ısrarına rağmen zabıtalar gencin balonlarını iade etmemişti. Sosyal medyada çok tepki toplayan olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından sanatçı Haluk Levent'in devreye girmesi ile balonları elinden alınan Eray bulundu.

"ABİLERİNE YARDIM ET ÖDEŞELİM"

Haluk Levent Twitter hesabından Eray'ın 1 yıllık masraflarının karşılanacağını duyurdu. Levent yaptığı açıklamada "Kayseri'nin bir köyünde annesi İle yaşıyormuş. Antalyalı dostumuz Ş.K çocuğumuzun 1 yıllık tüm masraflarını karşıladı. Eray önce istemedi. "Sen gel AHBAP'taki abilerine yardım et ödeşelim" dedik tamam dedi" diyerek güzel haberi takipçileriyle paylaştı.