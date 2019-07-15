Zabıtaların balonlarına el koyduğu çocuğa Haluk Levent sahip çıktı!
Kayseri'de Melikgazi Belediyesi zabıta ekiplerinin balonlarına el koyduğu çocuğu AHBAP buldu. Haluk Levent küçük çocuğun 1 yıllık masraflarının karşılanacağını açıkladı.
Kayseri Melikgazi'de Belediye zabıta ekipleri, balon satan gencin balonlarına el koymuştu. Baloncu genç, "Bırakın abi eve ekmek götürecek param yok" diyerek ağlamıştı. Yoldan geçenlerin ısrarına rağmen zabıtalar gencin balonlarını iade etmemişti. Sosyal medyada çok tepki toplayan olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından sanatçı Haluk Levent'in devreye girmesi ile balonları elinden alınan Eray bulundu.
"ABİLERİNE YARDIM ET ÖDEŞELİM"
Haluk Levent Twitter hesabından Eray'ın 1 yıllık masraflarının karşılanacağını duyurdu. Levent yaptığı açıklamada "Kayseri'nin bir köyünde annesi İle yaşıyormuş. Antalyalı dostumuz Ş.K çocuğumuzun 1 yıllık tüm masraflarını karşıladı. Eray önce istemedi. "Sen gel AHBAP'taki abilerine yardım et ödeşelim" dedik tamam dedi" diyerek güzel haberi takipçileriyle paylaştı.
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Bir yıllık masrafı onun bir günlük harçlığıdır. . . . yuh. . .Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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GELECEGIN ISTANBUL ADAYI MI ACABA YANDI IMAM KETEN HELVASICevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
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zabıta demek o zamanki siyasal gücün peşinden gitmek suçluyu değil güçsüzü yakalamak demek bunların yaptıkları iş değil adam kayırmakCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Adamın konsantre hali Haluk Levent. .Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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HALUK LEVENT bir başka güzel İNSAN. yüreği de kalbi de. . .Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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Bu adam on numara bir insanCevap Yaz 31 1 Yayından Kaldır
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Adamlık bu olsa gerek. Helal. Zabıtalar gerçek işlerini ne zaman yapacak. . .Cevap Yaz 27 5 Yayından Kaldır
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Halkın adamı HALuK 3Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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zabıtalık yüz kızartıcı meslekler sınıfına girmeli benceCevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
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Helal olsun sana. . . .Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır