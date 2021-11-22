Zabıta memuru merdiven boşluğunda ölü bulundu

KOZAN, ADANA (İHA) - Adıyaman'da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen zabıta memuru, kaldığı binanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memuru Mesut Kozan (35), Alitaşı Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın zemin kat merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Bina sakinleri tarafından fark edilen olay, 112 Acil Sağlık ekipleri ile binada ikamet eden Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz'a bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut Kozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kafasının arka tarafından darbe aldığı öğrenilen Mesut Kozan'ın cüzdanı ve cüzdan içerisinde bulunan kredi kartları, personel kimlik kartlarının da ortalığa saçılması dikkat çekti. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Mesut Kozan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mahkeme için izin almış

Yaklaşık 1 yıl önce Malatya'dan Adıyaman'a geldiği ve burada da zabıta memurluğu yaptığı öğrenilen Mesut Kozan'ın 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Mesut Kozan'ın boşanma aşamasında olduğu ve önceki gün mahkemeden dolayı zabıta müdürlüğünden izin aldığı öğrenildi. Kozan'ın gece saatlerinde de amirlerini arayarak, mahkeme için birkaç saatlik izin istediği ve katılacağı duruşma sonrası yeniden görevine geleceğini belirttiği vurgulandı.

Kozan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN