Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı
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Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı

Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta tanınmamak için yüzünü bezle örterek manava giren hırsız sadaka kutusunu çaldı, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta tanınmamak için yüzünü bezle örterek manava giren hırsız sadaka kutusunu çaldı, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Kemal İbni Humam Caddesi üzerinde bulunan bir manavda meydana geldi. Tanınmamak için yüzünü bezle saran hırsız sabaha karşı 3 sıralarında manava girerek kasaya yöneldi. Kasaya yönelen hırsız eline gelen ilk şey olan sadaka kutusunu çalarak cebe indirdi. Daha sonra kasanın altında bulunan yaklaşık 200 lira bozuk parayı alarak iş yerinde bir süre gezindi. Çalacak başka bir şey bulamayan hırsız olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen iş yeri sahibi sadaka kutusunun ve paraların olmadığını fark etti. Kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi soyulduğunu anlayınca polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şahsın hırsızlık yaptığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS

Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı
Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı
Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı
Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı
Yüzüne bez saran hırsız sadaka kutusunu çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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