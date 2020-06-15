Yüzme havuzuna giren boz ayıyı fabrika işçileri görüntüledi
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Yüzme havuzuna giren boz ayıyı fabrika işçileri görüntüledi

BİLECİK'teki bir kağıt fabrikasında, yöneticilerin kaldığı lojmanın bahçesinde bulunan havuza girip yüzen boz ayı, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Yüzme havuzuna giren boz ayıyı fabrika işçileri görüntüledi
15.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:27

BİLECİK'teki bir kağıt fabrikasında, yöneticilerin kaldığı lojmanın bahçesinde bulunan havuza girip yüzen boz ayı, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Vezirhan beldesi yakınlarındaki kağıt fabrikasına gece yarısı saatlerinde gelen boz ayı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yöneticilerin kaldığı lojmanın bahçesine girdi. Ayı, ardından buradaki yüzme havuzuna girdi. Ayının havuzda yüzdüğü anlar, gece vardiyasındaki işçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Boz ayı, bir süre sonra önce havuzdan, ardından da fabrikadan çıkıp, gözden kayboldu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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