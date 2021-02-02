Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner: Boğulan bir kadının cansız bedenini kıyıda ağlayan çocuklarının yanına taşımak zorunda kaldım
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Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner: Boğulan bir kadının cansız bedenini kıyıda ağlayan çocuklarının yanına taşımak zorunda kaldım

02.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:03

Haberler.com'a konuk olan Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner, yüzme sporuyla ilgili tecrübelerini bizimle paylaştı. Aynı zamanda cankurtaran olan Çetiner, "Bir keresinde kıyıya bir kadını çıkarıyordum. Kıyıda çocukları 'anne' diye ağlıyordu. Ben kadının öldüğünü biliyordum, ancak çocuklara söyleyemedim" diyerek yürekleri dağladı.

Haberler.com'da Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner, yüzme sporunun faydalarından bahsetti. Boğulma tehlikesi geçirirken yapılması gerekenlerden bahseden Çetiner, "Bir akıntıya kapıldığınızda kıyıya odaklanmamalısınız. Akıntının dışına çıkmaya çalışın, el hareketi yapın. Yardım gelecektir." diyerek uyarılarda bulundu.

Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner: Boğulan bir kadının cansız bedenini kıyıda ağlayan çocuklarının yanına taşımak zorunda kaldım

"ÇOCUKLARA SÖYLEYEMEDİM"

Cankurtaranlık yaptığı anlardan da bahseden Çetiner, "500'ün üzerinde boğulma vakasıyla karşılaştım. Kimisi akılda kalıyor. Bir keresinde boğulan bir kadını kıyaya doğru çekiyordum. Kıyıda çocukları 'anne anne' diye bağırıyordu. Kadının cansız bedenini yanlarına taşıyordum, ancak bunu onlara söyleyemedim" diyerek duygusal anlar yaşattı.

Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner: Boğulan bir kadının cansız bedenini kıyıda ağlayan çocuklarının yanına taşımak zorunda kaldım
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