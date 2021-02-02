Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner: Boğulan bir kadının cansız bedenini kıyıda ağlayan çocuklarının yanına taşımak zorunda kaldım

Haberler.com'a konuk olan Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner, yüzme sporuyla ilgili tecrübelerini bizimle paylaştı. Aynı zamanda cankurtaran olan Çetiner, "Bir keresinde kıyıya bir kadını çıkarıyordum. Kıyıda çocukları 'anne' diye ağlıyordu. Ben kadının öldüğünü biliyordum, ancak çocuklara söyleyemedim" diyerek yürekleri dağladı.